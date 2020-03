Allenatore Milan – Donadoni: “Ora mi auto-escludo. In futuro chissà …”

CALCIOMERCATO MILAN – Roberto Donadoni, tecnico dello Shenzhen FC, compagine della Chinese Super League, è stato intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

In merito la possibilità che, un giorno, possa sedere sulla panchina del Milan, società per cui ha giocato 390 gare e segnato 23 gol da calciatore, vincendo la bellezza di 18 trofei, Donadoni ha risposto così: “L’augurio è che la squadra possa finire la stagione al meglio, al bene del club penserà chi di dovere. Meglio Donadoni o Ralf Rangnick? Alla sua domanda non c’è una risposta: allo stato attuale non posso fare altro che auto-escludermi. Poi, in futuro, chissà …”.

Un altro ex rossonero, Christian Panucci, oggi anch’egli allenatore, ha invece voluto ricordare un personaggio del mondo del calcio scomparso qualche giorno fa a causa del coronavirus: per le sue dichiarazioni toccanti leggi qui >>>

