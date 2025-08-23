Allegri al Milan: Capello sul ritorno e il suo augurio per il tecnico

Capello: "Per me e Sacchi il ritorno al Milan è stata una scottatura. Ecco cosa auguro ad Allegri"—
"Ah, se io e Arrigo Sacchi dovessimo parlare di ritorni nel club dove si era già stati e vinto, nel caso nostro la verità è che la seconda volta al Milan è stata per entrambi una scottatura. Per cui, per il bene che gli voglio, auguro ad Allegri, che come noi al Milan ha già vinto, un altro risultato".
