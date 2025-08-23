Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Allegri al Milan: Capello sul ritorno e il suo augurio per il tecnico

INTERVISTE

Allegri al Milan: Capello sul ritorno e il suo augurio per il tecnico

Massimiliano Allegri AC Milan News
Capello, ex Milan, alla Gazzetta: analizza il suo e il ciclo di Sacchi e rivolge un augurio ad Allegri. Ecco le sue parole.
Francesco De Benedittis

Intervistato da 'SportWeek' de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex grandissimo allenatore del Milan, tra i tanti temi trattati ha parlato anche del suo ritorno al Milan e di quello di Arrigo Sacchi, definendo entrambe le seconde esperienze deludenti.

Ha poi rivolto un augurio a Massimiliano Allegri, anche lui per la seconda volta sulla panchina rossonera. Ecco le sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE

Capello: "Per me e Sacchi il ritorno al Milan è stata una scottatura. Ecco cosa auguro ad Allegri"

—  

LEGGI ANCHE: Milan-Cremonese, il LIVE testuale della partita di 'San Siro'

"Ah, se io e Arrigo Sacchi dovessimo parlare di ritorni nel club dove si era già stati e vinto, nel caso nostro la verità è che la seconda volta al Milan è stata per entrambi una scottatura. Per cui, per il bene che gli voglio, auguro ad Allegri, che come noi al Milan ha già vinto, un altro risultato".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA