Papà Donnarumma: “I fischi a Gigio? Sinceramente un po’ me l’aspettavo”

Alfonso Donnarumma, padre di Gianluigi, ex portiere del Milan oggi al PSG, ha parlato dei fischi ricevuti dal figlio a San Siro due giorni fa

Alfonso Donnarumma , papà di Gianluigi Donnarumma , ex portiere del Milan oggi al PSG , ha rilasciato un'intervista ai microfoni del quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola. Il padre dell'estremo difensore della Nazionale Italiana è tornato su tema dei fischi riservati al figlio dal pubblico di 'San Siro', stadio dove ha giocato per sei stagioni, in occasione di Italia-Spagna 1-2 di Nations League .

"Sono cose che succedono, non c'è niente da dire - ha detto Alfonso Donnarumma sulla pioggia di fischi che ha subito il figlio per tutta la durata della semifinale di due giorni fa -. Speravo che non sarebbe accaduto ma sinceramente un po' me lo aspettavo. I fischi fanno più male a noi come genitori che a lui come calciatore".