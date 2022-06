Albertini: “Tonali? Il Milan gli riconosca il gesto di tagliarsi lo stipendio”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato del possibile adeguamento di ingaggio che riceverà Sandro Tonali

Demetrio Albertini , ex centrocampista del Milan, ha parlato del possibile adeguamento di ingaggio che riceverà Sandro Tonali . Un gesto, sottolinea il 'Metronomo', che il club rossonero dovrebbe riconoscergli vista la riduzione di stipendio che lo ha visto protagonista nella scorsa estate. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

"Se guardiamo alla stagione appena conclusa, direi che è normale: Tonali ha vissuto un'annata strepitosa. Se parliamo più in generale, penso che i contratti vadano rispettati, che non possano essere aggiustati anno dopo anno. Nella storia di Sandro al Milan però c'è stato il gesto di tagliarsi lo stipendio pur di rimanere: è una anomalia positiva, una rarità che abbiamo visto pochissime altre volte nel mondo del calcio, ed è giusto che il club glielo riconosca in qualche modo".