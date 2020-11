Albertini: “Tonali deve scrollarsi di dosso la timidezza. Poi decollerà”

Milan, Albertini parla di Tonali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha da poco pubblicato ‘Ti racconto i campioni del Milan‘, un libro pieno dei suoi ricordi con la maglia del Diavolo.

Proprio per questo motivo Albertini ha rilasciato una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni rilasciate dall’ex Metronomo del centrocampo del Milan su Sandro Tonali.

"È arrivato in un centrocampo con grande equilibrio, per togliere il posto ad Ismaël Bennacer e Franck Kessié ora devi fare delle cose eccezionali. Sandro deve scrollarsi di dosso un po' di timidezza, poi decollerà".