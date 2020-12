Albertini: “Pioli, che lavoro! Mi auguro che Tonali sia il futuro del Milan”

Milan, Albertini parla di Pioli e Tonali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ di Stefano Pioli e di Sandro Tonali. Queste le dichiarazioni di Albertini:

Sul lavoro di Pioli: “È un lavoro di continuità, erano troppi anni che all’inizio della stagione si doveva ripartire a zero. Era stato messo in discussione ma ha vinto il suo lavoro. Il Milan lavora più da squadra e questo valorizza anche il singolo. È un lavoro che oltre ai risultati si percepisce anche nel gruppo”.

Su Tonali: “Un giocatore di grande prospettiva, ma anche per il presente. Deve togliersi di dosso un po’ di timidezza sportiva, al Milan ogni volta è una partita importante e devi fare tutte le volte qualcosa di importante. È arrivato in un momento in cui la squadra ha un equilibrio consolidato, credo e mi auguro che possa essere il futuro del Milan. Il suo acquisto è stato un segnale importante per il movimento rossonero”.

