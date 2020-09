Albertini: “Milan, mercato niente male. Ma non conta solo questo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Albertini sulle mosse finora compiute dal club rossonero sul mercato estivo.

“Direi niente male. Ho sempre sostenuto che l’ossatura della squadra era buona e che servivano giocatori più forti di quelli già in rosa. Sandro Tonali è un ottimo acquisto. Però ricordiamoci che il mercato conta, ma è solo una delle componenti per centrare gli obiettivi”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI ALBERTINI >>>