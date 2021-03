Albertini: “Milan-Manchester United? I rossoneri possono farcela benissimo”

Milan-Manchester United, parla Albertini

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha detto la sua sul ritorno d Europa League contro il Manchester United. Queste le dichiarazioni ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “C’è da incanalare lo sconforto dopo la sconfitta con il Napoli, lo stato mentale è determinante. A me hanno sempre insegnato a puntare all’obiettivo più ambizioso, a costo di gestire dopo la delusione di non avercela fatta. Ma il Milan può farcela benissimo, ha già fatto all’andata un’ottima prestazione. Oggi sa come fare e da dove poter ripartire“. Il rinnovo dii Zlatan Ibrahimovic con il Milan è ai dettagli: le ultime