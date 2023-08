Albertini: “Milan e Inter sono state chiare, San Siro non va più bene”

Ai microfoni de Il Giornale Gabriele Albertini ha parlato di tale situazione: "Sono molto deluso da ciò, questa vicenda sta andando male e finirà peggio. Il sindaco Sala non sta gestendo bene e si sta comportando come la teoria della rana bollita. L'animale finisce bollito perché entra nella pentola con l'acqua fredda, poi si accorge che è più tiepida e sta meglio, fino a quando non ha la forza di uscire e si scotta. Questa rappresenta una metafora sull'attendismo, Milan e Inter hanno già riferito la necessità e sono state chiare, San Siro nn va più bene". Lukaku-Milan, non è finita: le indiscrezioni >>>