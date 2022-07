Albertini: “Lukaku l’affare migliore. Poi magari Giroud farà 20 gol”

L'ex centrocampista Demetrio Albertini ha parlato di Charles De Ketelaere in chiave Milan: le sue parole a La Gazzetta dello Sport

L'ex centrocampista Demetrio Albertini ha parlato dei colpi di mercato della Serie A, in particolare di Lukaku. Queste le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: "Ad oggi, il ritorno di Lukaku all'Inter è il miglior affare. Per restare stabilmente al top non puoi fare a meno di un centravanti da 20 gol a stagione. Poi magari al Milan li farà Giroud, eh…".