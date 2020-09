Albertini: “Farei crescere un attaccante giovane accanto ad Ibrahimovic”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Albertini su Zlatan Ibrahimovic.

Al momento, infatti, il Milan ha soltanto il bomber svedese come centravanti in organico … “Zlatan è una ricchezza, ma ne approfitterei per far crescere un altro attaccante accanto a lui. Un profilo giovane, magari da prendere all’estero. So che i pensieri dei dirigenti, al momento, sono altrove. Ma, chissà, a fine mercato …”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI ALBERTINI >>>