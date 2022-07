Albertini: “De Ketelaere giocatore moderno, con Pioli migliorerà ancora”

L'ex centrocampista Demetrio Albertini ha parlato di Charles De Ketelaere in chiave Milan: le sue parole a La Gazzetta dello Sport

L'ex centrocampista Demetrio Albertini ha parlato di cosa potrebbe dare Charles De Ketelaere al Milan. Queste alcune delle sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, in particolare sul ruolo in campo del belga: "Nel 4-2-3-1 di Pioli può ricoprire più ruoli, ma è prima di tutto un trequartista. Un potenziale campione, perché è un giocatore moderno, di caratura internazionale, e perché a 21 anni ha già più esperienza in Champions di tanti giocatori del Milan attuale. E poi c’è il solito fattore che inciderà, ovvero Stefano Pioli. Tonali, Leao, Theo, lo stesso Kessié… Quanti ne ha migliorati? I grandi allenatori sono quelli con cui anche i campioni crescono, ma Pioli ha fatto ancora meglio: il suo Milan è diventato campione migliorando". Milan a caccia di italiani: le ultime news di mercato >>>