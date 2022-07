Albertini: “De Ketelaere come Kakà? Solo per la faccia pulita”

L'ex centrocampista Demetrio Albertini ha parlato di cosa potrebbe dare Charles De Ketelaere al Milan. Queste alcune delle sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, in particolare sulla similitudine con Kakà: "Paragone affascinante. Però non vedo molto in comune, a parte la faccia pulita. Il Milan ha scelto De Ketelaere, ma anche lui ha scelto i rossoneri: sa che il progetto tecnico è perfetto per lui". Milan a caccia di italiani: le ultime news di mercato >>>