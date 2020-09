Albertini: “Chiesa, giocatore strepitoso: sarebbe perfetto per il Milan”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Queste le dichiarazioni di Albertini su cosa manca alla squadra per tornare davvero competitiva. “Manca un esterno destro di alto livello. Federico Chiesa sarebbe perfetto”.

“È un giocatore strepitoso, sulla fascia o da seconda punta accanto ad Ibra. E rafforzerebbe quel concetto di italianità attorno a cui disegnare il futuro rossonero”, ha concluso Albertini su Chiesa. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI ALBERTINI >>>