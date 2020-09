Albertini: “Bravo Milan: punti su italianità e senso di appartenenza”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Albertini sulla squadra rossonera.

"Nella mia generazione il senso di appartenenza era uno dei segreti per vincere. Oggi al Milan si punta sull'italianità. Gigio Donnarumma, Alessio Romagnoli, Davide Calabria, adesso Sandro Tonali. In carriera ho vissuto da 'straniero' in Spagna. Vi assicuro che avere un blocco del tuo Paese che guida gli altri è fondamentale".