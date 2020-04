AIC – Tommasi: “Ecco le tre condizioni necessarie per tornare in campo”

ULTIME NEWS – Damiano Tommasi, Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC), ha rilasciato un’intervista al quotidiano Libero in cui ha parlato delle condizioni necessarie affinché si possa riprendere a giocare dopo l’interruzione causata dal Coronavirus.

Ecco le parole di Tommasi: “Innanzitutto deve esserci una prospettiva di sicurezza che oggi manca. Al momento le persone devono limitare gli spostamenti, e perché noi dovremmo far uscire di casa i calciatori? Per una stagione che non si sa se riprenderà? Non ha senso tornare in campo per “sperare”. Anzi, c’è il pericolo di altre positività che blocchino nuovamente tutto”.

Poi Tommasi ha elencato 3 punti essenziali per tornare in campo: “Per far ripartire i campionati, poniamo 3 condizioni. La prima è che l’emergenza sia finita, e celo auguriamo tutti. La seconda è che se si torna a giocare, deve essere per portare a termine la stagione anche oltre il 30 giugno, perché mancano ancora tante partite. Perciò non bisogna avere fretta e soprattutto non bisogna scegliere a tavolino le promozioni e le retrocessioni. Qui si parla di società che hanno fatto investimenti importanti, come ad esempio il Benevento. La terza e ultima ipotesi e quella che si deve poter viaggiare in sicurezza, perché non è solo questione di allenarsi. Qui si tratta di muovere 50 persone due volte a settimana in quella che oggi è zona rossa”.

