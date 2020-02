Agresti: “Il Milan ha avuto paura di vincere, l’Inter ha sfruttato il momento”

ULTIME NEWS MILAN – Un Derby a due facce quello di ieri sera. Il Milan ha messo sotto l’Inter nel primo tempo, ma poi i nerazzurri hanno ribaltato il risultato. Stefano Agresti, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, prova a capire il perché: “Il Milan ha dominato per 50 minuti e per questo suona ancora più strano quanto successo dopo. Forse ha avuto anche paura di vincere, di perdere il controllo una partita che aveva in mano. L’ Inter è stata bravissima a sfruttare questo momento psicologico”. Rossoneri subito a lavoro per riscattare la sconfitta nel Derby: ecco le immagini dell’allenamento odierno, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android