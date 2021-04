Agnelli: “Tanti club volevano entrare nella Superlega nelle ultime ore”

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha svelato alcuni retroscena legati al prometto tramontato della Superlega

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, nell'intervista rilasciata a Reuters, ha parlato del fallimento della Superlega. Agnelli ha svelato alcuni retroscena: "Non vi dirò quanti club mi hanno contattato nelle ultime 24 ore per chiedermi di unirsi al progetto. Forse hanno mentito. Dietrofront delle inglesi? Ci sono state speculazioni sul fatto che, se si fossero staccate dalla Premier League, la politica l’avrebbe visto come un attacco alla Brexit e al loro schema politico". Ecco il comunicato del Milan che annuncia la rinuncia dalla Superlega.