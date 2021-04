Agnelli si arrende: “SuperLega? Impossibile con queste defezioni”

Andrea Agnelli, Presidente della Juventus e vicepresidente della SuperLega, getta la spugna. "In sei non si può fare"

Alla domanda "Il progetto della SuperLega può ancora realizzarsi dopo queste defezioni?", Agnelli ha risposto: "Ad essere franchi e sinceri, no. Evidentemente non è così. Convinto della bontà del progetto, ma un torneo in sei squadre non si può fare".