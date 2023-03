L’agente di Parisi: “Ultima stagione con l’Empoli, è pronto per una big”

Intervenuto ai microfoni di Luca Cilli per TMW, l'agente di Fabiano Parisi ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo assistito. L'operatore di mercato ha sostenuto come per il terzino quello in corso sia l'ultimo anno con la maglia dell'Empoli, sottolineando come già sia pronto per giocare in una big. Di seguito le sue parole.