Ag. Tonali: “Sandro ha dimostrato di essere un giocatore da Milan”

L’agente di Tonali promuove i primi mesi del ragazzo al Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giuseppe Bozzo, procuratore di Sandro Tonali, ha parlato molto del suo assistito in una bella intervista (LEGGI QUI QUELLA INTEGRALE) rilasciata ai microfoni di ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola. Queste le dichiarazioni di Bozzo sul voto che darebbe ai primi mesi di Tonali al Milan.

"Il giudizio è positivo. Visto il momento che stiamo attraversando tutti a causa del CoVid_19 e il salto che Sandro ha compiuto passando dal Brescia ai rossoneri, sinceramente mi sarei aspettato un po' di difficoltà. In realtà non ci sono state: Sandro ha dimostrato in campo di essere un giocatore da Milan".