Ag.Bakayoko per l’Italia: “Milan interessato. Ci sono due strade” | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Marco Busiello, agente in Italia di Bakayoko, ha parlato del futuro del centrocampista

Salvatore Cantone

Marco Busiello, agente e CEO dell'agenzia Firs1, rappresenta in Italia diversi giocatori tra cui Tiémoué Bakayoko. Busiello ha parlato ai microfoni di milannews.it: "Bakayoko ha fatto una bellissima esperienza al Milan, così come il club rossonero ha trovato un giocatore molto serio che ha lasciato un bel ricordo. Abbiamo avuto un incontro qualche settimana fa con i dirigenti del Milan che stanno cercando un giocatore in quel ruolo. Detto questo, si tratta di un mercato particolare, nel quale c'è necessità di vendere prima di comprare. Al di là di Bakayoko, credo che molti colpi verranno concretizzati più avanti perchè prima i club devono piazzare dei giocatori prima di prenderne altri".

Sulle idee del Milan: "E' un'idea, non tanto Bakayoko, ma il Milan vuole fare qualcosa in quel ruolo. Baka ha lasciato un bel ricordo e lui ha un bel ricordo del Milan. I rossoneri devono fare qualcosa in quel ruolo, quindi abbiamo fatto delle chiacchiere normali che si fanno in queste situazioni".

Sulla formula del trasferimento: "Il problema è proprio questo. Le strade sono due: o Bakayoko viene preso in prestito con obbligo di riscatto entro il 30 giugno 2022 oppure deve rinnovare per un altro anno con il Chelsea. Altrimenti il giocatore deve andare via subito a titolo definitivo. Ostacolo? Al di là degli ostacoli, il Milan deve fare qualcosa in quella zona di campo. In questo momento si fanno tante valutazioni, sarà un mercato lento".

Su Ikone: "Ikoné è un giocatore importante. Il Milan ha un ottimo rapporto con il Lille, come dimostra anche l'affare Maignan. Credo che sia però destinato ad altri mercati perchè ha un costo molto elevato, quindi penso che andrà in altri campionati, a meno che non ci siano sorprese dell'ultima ora".

Su Majer: "Majer è un giocatore tecnico di grande prospettiva. Non so se sia un obiettivo dei rossoneri, che forse in quel ruolo stanno cercando un giocatore più esperto. Majer in Croazia viene paragonato a Modric, avrà un grande futuro".

Sui dirigenti del Milan: "Maldini ha una grande esperienza nel calcio, ha un carisma e un modo di fare d'altri tempi. E' piacere parlare con lui e con Massara che è un dirigente anche lui molto preparato. Per me hanno fatto un lavoro fantastico negli ultimi due anni, basta pensare che il Milan è arrivato secondo senza avere una delle rose più forti in Italia. Anche Pioli è stata una grande sorpresa, ha dimostrato di essere un grande allenatore". Intanto il Milan pensa a Ilicic. Ecco come stanno le cose.