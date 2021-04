Adani: “Milan spento di testa. Tomori? Sta sbagliando spesso” | News

L'ex giocatore Lele Adani, intervenuto come di consueto alla Bobo TV, ha parlato di FIkayo Tomori, difensore centrale del Milan

L'ex giocatore Lele Adani, intervenuto alla Bobo TV, ha parlato di Lazio-Milan, gara terminata 3 a 0 a favore dei biancocelesti. Adani si è soffermato in particolar modo su Fikayo Tomori, che è incappato in qualche errore nelle ultime partite. Ecco cosa ha detto: "Correa sposta gli equilibri per la lotta alla Champions: se Correa fa 18 gol, la Lazio lotta per lo Scudetto, gli altri tre tenori sono già a regime ma se entra anche lui sono guai per tutti. Il Milan a volte mi sembra un po' spento di testa, fermo: sono errori che non faceva e 5-6 volte si è fatto trovare fuori posizione. Tomori sta sbagliando, spesso: non avevo bisogno di vederlo al Milan per sapere che era bravo, però sui gol di Destro, Raspadori e anche con la Lazio ha sbagliato".