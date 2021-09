Adani: “Milan, quella di Messias è una storia da copertina e meritata”

Daniele Adani ha promosso a pieni voti l'acquisto di Junior Messias da parte del Milan. Ecco cosa ha detto oggi a 'La Gazzetta dello Sport'

Daniele Adani, ex difensore in Serie A e fino alla passata stagione talent di 'Sky Sport', ha parlato, in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, tra i tanti temi dibattuti, anche dell'acquisto di Junior Messias da parte del Milan. Adani, notoriamente innamorato dei calciatori sudamericani e delle loro storie, ha promosso a pieni voti l'operazione di calciomercato messa a segno dal club di Via Aldo Rossi.