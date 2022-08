Adani: “De Ketelaere ha mostrato di essere un potenziale fuoriclasse”

Daniele Adani, ex difensore ed oggi opinionista, ha parlato delle gare disputatei in Serie A soffermandosi sull’esordio di Charles De Ketelaere

Daniele Adani, ex difensore ed oggi opinionista, ha parlato delle gare disputate in Serie A soffermandosi sull’esordio di Charles De Ketelaere col Milan. Queste le dichiarazioni in un'intervista a SportWeek: "È un potenziale fuoriclasse che, oltre a vedere gioco, chiudere triangoli, iniziare una combinazione, fa assist e segna. Ha una scelta e un’esecuzione di elevata delizia tecnica".