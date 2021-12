Ad Frosinone: “Gatti è fortissimo, starebbe bene al Milan e non solo”

Guido Angelozzi, amministratore delegato del Frosinone, ha consigliato il suo difensore Federico Gatti al Milan e non solo

Guido Angelozzi, amministratore delegato del Frosinone, ha consigliato il suo difensore Federico Gatti al Milan e non solo. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Marte': "L'abbiamo acquistato per 150 mila euro e da inizio campionato ho detto che è un ragazzo da seguire, è un difensore che giocherà dieci anni in Serie A e andrà anche in Nazionale per molto tempo. In Italia ci sono pochi centrali così forti. Gatti è un Giorgio Chiellini con i piedi di Leonardo Bonucci. Fa anche gol, chi lo prenderà farà un grande affare perché di giovani così forti non ce ne sono: starebbe bene al Napoli, alla Juve, all'Inter, al Milan, alla Roma… Potrebbe stare bene a tutti. È un giocatore di grande versatilità, tecnica, personalità, gli manca una cosa: il minutaggio".