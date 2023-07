Abodi sul calcio italiano: “Verrà il momento della vittoria”

"Verrà il momento della vittoria. A volte si rimane delusi semplicemente per aver perso una finale. Ne abbiamo perse tante in questa stagione ma ci si dimentica che per arrivare in finale bisogna vincere tante partite. Il fatto è che siamo incontentabili. D'altro canto, non siamo soli ma c'è sempre un avversario. Siamo stati anche un po' sfortunati e c'è stato forse qualche errore di troppo. Io tendo sempre a valorizzare le cose positive, per me il bicchiere più che mezzo pieno è tre quarti pieno". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Si spinge per Chukwueze. Ostacolo Villarreal