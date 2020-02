INTER-MILAN – Il Milan ha svolto questa mattina a Milanello la rifinitura in vista del derby di questa sera. Nel pomeriggio, alle 17.00, ci sarà la consueta riunione tecnica, per poi partire in pullman per San Siro. Mister Pioli recupera dal 1′ Ibrahimovic, Kjaer e Bennacer che non erano disponibili domenica scorsa: ecco la probabile formazione>>>

