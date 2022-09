Comunicato della Francia: “Theo Hernández, strappo all’adduttore destro”

Theo Hernández salterà le due partite della Nations League con la Francia. Infortunatosi durante Milan-Napoli, potrebbe averne per un bel po'

Theo Hernández, che aveva terminato Milan-Napoli, ieri sera, a 'San Siro', con qualche problema di natura muscolare, non sta per niente bene. Anzi, rischia di doversi fermare per un po'. Almeno questo è quanto si evince leggendo il comunicato diffuso dalla Francia sul proprio sito web ufficiale.