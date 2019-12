Ielpo: “Ieri Leao imbarazzante nella fase di non possesso”

NEWS MILAN – Ospite negli studi di Milan TV, l’ex portiere rossonero Mario Ielpo ha commentato la gara di ieri dei rossoneri contro l’Atalanta. In particolare si è soffermato sulla scelta di Pioli di far giocare Rafael Leao titolare e non Piatek: “Leao è imbarazzante nella fase di non possesso palla. Ieri anche Pioli ci ha messo del suo. I due giocatori di temperamento maggiore di questa squadra sono Theo Hernandez e Piatek. Quando manca uno non puoi togliere anche l’altro”. Queste, invece, le dure parole di Mario Sconcerti>>>

