Ibrahimovic smuove i milanisti: la crescita su Instagram è enorme

VIDEO MILAN – Da ieri è ufficiale, ma sono ormai due giorni che se ne ha la certezza assoluta: Zlatan Ibrahimovic è di nuovo un giocatore del Milan. Lo svedese per la prima volta è tornato in una squadra in cui avesse già giocato, nonostante uno stipendio non particolarmente ricco e una situazione di classifica drammatica sportivamente parlando. Tutti si aspettano grandi cose da lui in campo, ma di certo intanto ha già smosso l’ambiente al di fuori. Presentato in grande stile sui social, Ibra ha già acceso il tifo milanista: a Santo Stefano, giorno del sì definitivo di Ibra, l’account Instagram del Milan (senza di fatto pubblicare nulla a riguardo) è cresciuto di 9.151 followers. Ancora meglio, anzi molto meglio nel giorno dell’annuncio ufficiale: ben 47.983 persone in più hanno iniziato a seguire il Milan su Instagram. La crescita media giornaliera del club rossonero era di 2.500 followers. Un’impennata clamorosa, che adesso tutti si augurano sia seguita da quella in campo.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android