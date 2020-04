Ibrahimovic, doppio allenamento: prima con l’Hammarby poi.. con Pioli

NEWS MILAN – Ieri si è svolto il primo allenamento “di gruppo” in casa Milan con un videocollegamento che ha coinvolto tutti i giocatori della rosa, compreso Zlatan Ibrahimovic che da alcune settimane sta trascorrendo la sosta forzata a Stoccolma. Una prima occasione collettiva in conference-call in attesa del primo allenamento sul campo, che forse accadrà il prossimo 4 maggio.

Un maxi collegamento che ha coinvolto tutti i calciatori, sparsi nelle loro rispettive abitazioni, ma anche staff tecnico e ovviamente Stefano Pioli che ha diretto la seduta incentrata prevalentemente sulla forza. Un test per verificare le condizioni dei calciatori, ma anche un modo per fare gruppo, ritrovarsi e stare un po’ insieme. Un allenamento che verrà ripetuto 2-3 volte alla settimana, mentre ogni giorno tutti i calciatori proseguiranno il lavoro personalizzato dato dalle schede consegnate dal tecnico.

Presente, come detto, anche Zlatan Ibrahimovic che in Svezia sta godendo di molte meno restrizioni rispetto al resto dell’Europa. A Stoccolma, infatti, non è stata fissata alcuna quarantena obbligatoria e l’attaccante ne ha approfittato negli ultimi giorni per allenarsi con l’Hammarby, club del quale ha acquistato delle quote azionarie negli scorsi mesi.

Certamente il numero 21 rossonero quando tornerà a Milanello sarà presumibilmente più in forma degli altri viste le sedute sul campo oltre a quelle di forza in collegamento. Ma sul suo stato di forma c’erano davvero pochi dubbi. Intanto, possibile che si riprendi il campionato senza giocare al nord: LE ULTIME>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓