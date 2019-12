Gianni Di Marzio: “Milan, tanti soldi buttati nel mercato”

NEWS MILAN – Gianni Di Marzio, storico allenatore nonché padre del giornalista Gianluca, esperto di calciomercato, è stato piuttosto duro sulla gestione del Milan negli ultimi anni.

Intervenuto ai microfoni di ‘TMW Radio‘, infatti, Gianni Di Marzio, alla domanda sui flop della stagione 2019-2020, individuando il Milan ha detto: “In negativo il Milan, come gruppo e società, con tanti soldi buttati nel mercato. Non se ne salva uno”.

Nel frattempo, sul fronte entrate, il club di Via Aldo Rossi prosegue nella sua caccia al difensore. Per le ultime sulla trattativa per il francese Jean-Clair Todibo del Barcellona, continua a leggere >>>

