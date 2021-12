Genoa-Milan 0-3, Ibrahimovic e Messias show: il Diavolo stende Sheva

Zlatan Ibrahimovic e Junior Messias spingono il Milan alla vittoria contro un Genoa arrendevole. Adesso il Napoli è a -1

Ci pensa Zlatan Ibrahimović ad aprire le danze con una punizione precisa che beffa Salvatore Sirigu e una barriera forse non posizionata nel migliore dei modi. C'è un piccolo spazio tra il portiere e l'ultimo giocatore: lo svedese la mette proprio lì. Un primo tempo da dominatore assoluto per lui, che fa partire anche il gol del momentaneo 2-0 con un tacco volante alla sua maniera. Da qui in poi Junior Messias si prende la scena, prima con un pallonetto di testa, poi con una conclusione in buca d'angolo chirurgica. Zittiti ancora una volta i detrattori del brasiliano, spesso etichettato come inadeguato per indossare la gloriosa maglia rossonera.