Gattuso: “Var? L’arbitro dovrebbe parlare a fine gara e dire cosa ha visto”

ULTIME NEWS – Attraverso una nota pubblicata dall’ANSA, il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha detto la sua sulla Var e sul momento negativo degli arbitri italiani.

“Sono favorevole al challenge sul Var ma dico di più, l’arbitro come tutti i soggetti del calcio dovrebbe parlare a fine partita, spiegandosi”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Rino Gattuso commentando le novità sul Var a richiesta che potrebbero essere introdotte. “Il calcio – ha detto Gattuso – è cambiato per i giocatori e per tutti gli altri. L’arbitro deve parlare, è un professionista e a fine gara viene e dice che cosa ha visto. Poi se c’è il Var perdi un minuto, vai, la vedi e non fai polemiche. Ma devi dare spiegazioni, devi parlare e dare la tua lettura della partita”.

