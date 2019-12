Gasperini: “Ricerchiamo la perfezione, sul gioco la penso come Sarri” (Sky)

ULTIME NEWS MILAN – Dichiarazioni soddisfatte e non poteva essere altrimenti per Gian Piero Gasperini. L’allenatore dell’Atalanta ha portato a casa una vittoria importantissima in chiave europea contro il Milan. Un pokerissimo che fa sognare ancora una volta i tifosi nerazzurri. Ecco le sue parole:

Sul passato con il Genoa: “Col Genoa abbiamo avuto dei momenti positivi, in cui c’era grande spinta della società. Siamo arrivati addirittura in Europa, poi lì si è interrotto qualcosa. Forse Preziosi ha capito che più di tanto non si poteva fare. Genoa è un ambiente straordinario, a me dispiace che stia passando questo momento così delicato. È una società che potrebbe raggiungere tranquillamente altri obiettivi. Mi dispiace perché con Preziosi sono stato insieme tanti anni e sicuramente abbiamo fatto qualcosa di buono”.

Su cosa c’è da migliorare: “La perfezione non esiste, ma siamo testardi e la ricerchiamo sempre. Ci sono tante vie per raggiungere i risultati. Il risultato conta tantissimo però ci sono tante per raggiungerlo. Io la penso come Sarri, con una certa qualità del gioco hai più possibilità di raggiungerlo”.

Gasperini ha parlato anche ai microfoni di ‘DAZN’, ecco cosa ha detto: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android