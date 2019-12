Gandini: “Ibrahimovic? Nel 2010 capimmo di poterlo prendere quando…”

ULTIME MILAN – Un ritorno tanto atteso, tanto sperato, più volte sfiorato e finalmente diventato realtà. Zlatan Ibrahimovic è di nuovo un giocatore del Milan. Lo svedese è arrivato a parametro zero e ha firmato sei mesi di contratto con opzione per il secondo. La prima volta in rossonero per Ibra era stata nel 2010, quando il Diavolo lo aveva acquistato dal Barcellona con un’operazione eccezionale. Su quel trasferimento è tornato Umberto Gandini, dirigente del Milan di quei tempi, che ai microfoni di Sky ha detto: “Viveva una situazione molto complessa con Guardiola. A Montecarlo, durante i sorteggi per la Champions, capimmo parlando con Raiola che c’erano i presupposti”. Intanto Suso è vicino al Siviglia… Continua a leggere >>>

