Galliani: “Milan? Resto un grande tifoso. Riguardo le finali europee..”

NEWS MILAN – Lunga intervista rilasciata da Adriano Galliani alla Gazzetta dello Sport in cui parla del delicato momento del mondo del calcio a causa del Coronavirus.

L’ex amministratore delegato del Milan ha parlato anche del momento dei rossoneri: “Resto un grande tifoso, felice se il club vince, triste se perde. Non ho consigli da dare e non sarebbe elegante farlo. Per riempire il tempo in questi giorni mi rivedo le finali europee del Milan alla tv, ma anche le partite della Nazionale e il tennis. Adoro Djokovic, ho a casa la sua maglia autografata. Una grande tifoso del Milan, anche lui”.

