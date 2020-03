Gabbia-Parma, a gennaio era fatta! Poi ecco cosa è accaduto

NEWS MILAN – Matteo Gabbia e il Parma a gennaio sono stati vicinissimi al trasferimento. Il Ds dei ducali Faggiano aveva l’intesa sia col ragazzo che col club rossonero, salvo poi esserci stato un dietrofront del club rossonero. Boban e Maldini hanno deciso per la sua permanenza visti anche i pochi posti tra i difensori centrali della rosa milanista e la partenza di Caldara direzione Bergamo.

A quel punto si è fatto benissimo a non rischiare, visto anche l’esordio di Gabbia prima in Coppa Italia e poi in campionato. Il classe 1999 ha poi rinnovato il proprio contratto fino al 2024, adeguando il proprio ingaggio. A proposito di Caldara, ecco le ultime sul suo riscatto dall’Atalanta>>>

