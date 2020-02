Fiorentina-Milan, Pradè: “È rigorissimo, ottimo uso del VAR”

ULTIME MILAN – Si è conclusa da poco Fiorentina-Milan, gara d’anticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Poco dopo il fischio finale, ai microfoni di DAZN, ha parlato il dirigente viola, Daniele Pradè. Ecco tutte le sue parole: “Rimasti in 10 abbiamo fatto una prestazione di carattere. Il risultato ci sta tutto e forse potevamo vincere. Sono convinto che queste due squadre saranno protagoniste in futuro. Per me è rigorissimo. Poi ci sta sempre che una squadra si lamenta. Magari al contrario mi sarei lamentato. Ma secondo me ci sta il rigore. Ho visto un ottimo arbitraggio e un ottimo utilizzo della VAR. Abbiamo grande fiducia. Il Mister è stato bravo, cambiando in dieci e andando con le tre punte e bloccandoci con un altro difensore. Abbiamo concesso un solo tiro su nostro errore nel secondo tempo. Nell’ultima mezz’ora solo noi”.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android