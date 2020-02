Fiorentina-Milan, Maldini: “Se è rigore, faccio fatica a capire”

ULTIME MILAN – Si è conclusa da poco Fiorentina-Milan, gara d’anticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Poco dopo il fischio finale, ai microfoni di DAZN, ha parlato il dirigente rossonero, Paolo Maldini. Ecco tutte le sue parole: “Rimane un punto, purtroppo. Abbiamo giocato meglio ed eravamo in vantaggio meritatamente. Non abbiamo gestito bene. Poi c’è fastidio per il rigore. Perchè nelle partite precedenti ho fatto un esercizio nel capire l’arbitro. In questo caso la non chiamata non ci convince. Se questo è rigore, faccio fatica a capire. Il tocco deve essere un tocco deciso ci hanno detto. Bastava chiamarlo e perdere 30 secondi. Lì cambia la partita. Siamo una squadra giovane, lo diciamo sempre. Facciamo fatica a tenere 90 minuti sotto pressione. L’abbiamo fatto vedere più volte. Oggi buona parte delle colpe sono nostre. Abbiamo giocato bene, ma gestito male poi. Gabbia ha fatto miglioramenti incredibili. Arrivato dalla C ha saputo alzare il livello negli allenamenti. Si è conquistato la fiducia degli allenatori e invece che rinforzarci dopo l’infortunio di Duarte abbiamo pensato a lui e ci sta ripagando. Noi vogliamo che il Milan sia coraggioso, che giochi per vincere. E ora lo siamo. È una costruzione. Partiti con un allenatore, cambio doloroso, ma ora la base del Milan del futuro si sta vedendo. Meglio parlare di calcio che della dirigenza. La questione VAR va chiarita. La non chiamata fa male a tutti. Lo strumento c’è e va usato diversamente. Sul gol di Ibra hanno annullato, sull’espulsione è andato a vedere, lì perchè no? Non è facile capire per un arbitro capire quanto sia forte il tocco. Romagnoli tocca la palla, ma anche se non l’avesse toccata non c’è un tocco così deciso. Forse sono vecchio. È difficile capire l’episodio, tocca la palla”.

