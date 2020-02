FIORENTINA-MILAN – Matteo Gabbia contro la Fiorentina ha esordito dal 1′ con la maglia rossonera: è il più giovane difensore italiano a giocare titolare in questo campionato. Un record davvero importante per il classe 1999 del Milan in campo oggi complici le non perfette condizioni di Musacchio e l’infortunio di Kjaer.

