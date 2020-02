Fiorentina-Milan, Castillejo: “Sempre uniti contro tutto e tutti”

FIORENTINA-MILAN – L’esterno spagnolo del Milan Samu Castillejo ha commentato su Instagram il risultato di Fiorentina-Milan: “Sempre uniti contro tutto e tutti”. Poche parole ma dal chiaro significato quelle scritte dall’ex Villarreal. E’ chiaro che anche a lui non abbia convinto la decisione finale di Gianpaolo Calvarese di assegnare il calcio di rigore alla Fiorentina per fallo di Romagnoli su Cutrone. Un episodio che non è per nulla piaciuto a Theo Hernandez: ecco cosa ha pubblicato il terzino francese>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android