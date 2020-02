Fiorentina-Milan, Cagni: “Quanti errori per i rossoneri, la difesa è da sistemare”

ULTIME NEWS MILAN – Luigi Cagni, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha criticato la prestazione della squadra di Stefano Pioli, criticando un reparto in particolare. Ecco le sue dichiarazioni: “Fiorentina-Milan? E’ stato più il Milan a sbagliare. Iachini ha portato alla Fiorentina grinta e intensità, un calcio che alla gente di solito non piace ma a me sì. Il Milan, però, deve sistemare le cose in difesa, nel mondo vince chi prende subisce meno reti”. Intanto è allarme coronavirus: domani saranno chiusi Casa Milan e il Museo di San Siro, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android