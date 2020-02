Fiorentina-Milan, al 13′ applauso in ricordo di Davide Astori

FIORENTINA-MILAN – Tredicesimo minuto in corso allo stadio Artemio Franchi di Firenze del match tra Fiorentina e Milan: applauso dello stadio per Davide Astori. L’ex centrale difensivo, morto nel marzo del 2018 mentre era in trasferta a Udine con la squadra allora allenata da Stefano Pioli, ha vestito sia la maglia viola che quella rossonera. Intanto, nel prepartita ha parlato Frederic Massara: ecco le sue dichiarazioni>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android