Fiorentina-Milan 1-1: primo pareggio in trasferta per i rossoneri

FIORENTINA-MILAN – Alla 13^ trasferta stagionale è arrivato per il Milan il primo pareggio lontano da San Siro: fino qui erano state 6 vittorie e 6 sconfitte. I rossoneri, infatti, non conoscevano il segno X in questo campionato fuori casa e il pareggio-beffa ottenuto ieri sera contro la Fiorentina rappresenta una prima volta nella Serie A 2019-20. Nel post partita Pioli si è lamentato contro la direzione di gara sul penalty concesso alla squadra di Iachini: le sue parole>>>

