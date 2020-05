Ex Milan – Tanti auguri a Ricardo Oliveira: oggi compie 39 anni

MILAN NEWS – Compie oggi 39 anni l’ex attaccante del Milan Ricardo Oliveira. Il brasiliano ha vestito una stagione la maglia rossonera dal 2006 al 2007, segnando appena 5 reti in 37 presenze, di cui una “illusoria” all’esordio in campionato contro la Lazio. Arrivato per 17 milioni dal Betis Siviglia come successore/sostituto di Andriy Shevchenko, venduto al Chelsea, Oliveira risulterà essere un clamoroso flop di mercato.

Dopo una sola stagione torna in Spagna, dove firma con il Real Saragozza per 2 milioni di prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni. Attualmente è sotto contratto col l’Atletico Mineiro.

