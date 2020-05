Ex Milan – Tanti auguri a Raoul Bellanova: oggi compie 20 anni

MILAN NEWS – Tanti auguri all’ex rossonero Raoul Bellanova che oggi spegne 20 candeline. Terzino destro, cresciuto nelle giovanili del Milan, Bellanova è passato al Bordeaux al termine della scorsa stagione quando ha deciso di non rinnovare il contratto coi rossoneri e trasferirsi in Francia. L’avventura in Ligue1 è durata appena 6 mesi con una presenza in prima squadra, per poi a gennaio tornare in Italia. Prelevato dall’Atalanta che ha sempre un occhio di riguardo sui giovani talenti, Bellanova è in prestito per 18 mesi con il diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Sulla futura rivendita il Milan beneficerà del 10% dell’incasso.

Tanti auguri Raoul da tutta la redazione di PianetaMilan.it!

