Ex Milan – Tanti auguri a Maxi Lopez: compie oggi 36 anni

NEWS MILAN – L’ex attaccante del Milan Maxi Lopez, oggi calciatore del Crotone, compie 36 anni. La punta argentina ha indossato la maglia rossonera per soli 6 mesi da gennaio a giugno 2012. Nella sua breve esperienza ha segnato 2 reti in 11 presenze totali col club di via Aldo Rossi.

Maxi in Italia ha giocato anche al Catania, alla Sampdoria, al Chievo Verona, al Torino e all’Udinese. Prima di firmare col Crotone, suo club attuale, ha giocato in Brasile nel Vasco da Gama. Tanti auguri da tutta la redazione di PianetaMilan.it!

Intanto, Shevchenko ieri ha parlato del Pallone d'Oro vinto col Milan!

