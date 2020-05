Ex Milan – Tanti auguri a Mati Fernandez: compie oggi 34 anni

MILAN NEWS – Spegne oggi 34 candeline l’ex centrocampista rossonero Mati Fernandez. Per lui una sola stagione con la maglia del Milan nel 2016-17, quando Vincenzo Montella lo portò in rossonero dopo averlo allenato negli anni passati alla Fiorentina. L’avventura del cileno in rossonero sarà piuttosto deludente. Tanta panchina – appena 13 presenze stagionali – e una sola rete, ma decisiva, contro il Genoa (1-0 il finale).

Dopo aver lasciato il Milan, Mati Fernandez ha vissuto due anni in Messico giocando per il Necaxa, mentre attualmente milita nel campionato colombiano con l’Atletico Junior.

Tanti auguri Mati, dalla redazione di PianetaMilan.it!

